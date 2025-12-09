Морозы до −30 градусов пришли в Пермский край

Начало недели для пермяков выдается особенно суровым. Уже 9 декабря после теплого начала месяца приходят аномальные морозы. В некоторых частях региона ожидаются заморозки до −30 градусов. Такой прогноз дают в telegram-канале «О погоде из первых рук».