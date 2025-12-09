Морозы до −30 градусов пришли в Пермский край

В Перми будет до −24 градусов.
Начало недели для пермяков выдается особенно суровым. Уже 9 декабря после теплого начала месяца приходят аномальные морозы. В некоторых частях региона ожидаются заморозки до −30 градусов. Такой прогноз дают в telegram-канале «О погоде из первых рук».
«Ночью и утром 9 декабря в условиях малооблачной погоды ожидается понижение температуры воздуха до −25…-20°С, на крайнем юго-западе −17…-15°С. На востоке −30…-28°С», — говорится в прогнозе.
В Перми 9 декабря ожидается погода без осадков. Температура днем будет держаться на уровне −12, а к ночи может опуститься до −24 градусов. Потепление стоит ожидать под конец недели.