В Новосибирске демонтировали 20 киосков на Клещихинском кладбище перед введением новых правил

На Клещихинском кладбище в Новосибирске демонтировали 20 киосков, не соответствующих установленным требованиям. Работы проведены в рамках подготовки к введению новых норм для объектов торговли на кладбищах в 2026 году. Об этом сообщил Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.