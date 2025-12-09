Life.ru выяснил, как распознать токсичного руководителя на этапе собеседования

Нередко токсичный руководитель раскрывает себя уже во время собеседования — говорит с иронией или пренебрежением, отпускает неуместные шутки, сразу пытается давить авторитетом. Далеко не всегда речь идёт о стрессовом собеседовании. Часто уже при первой встрече можно заметить, как именно руководитель общается с другими людьми в профессиональном пространстве. Скорее всего, это и есть его привычный стиль, резюмирует собеседница Life.ru.