В Приморском крае за две недели родилось 575 детей

В Приморье подготовили статистику новорожденных за последние две недели. За этот период на свет появились 575 малышей, пополнив сотни семей края. Особенно знаменательно, что 72 семьи в этот раз официально стали многодетными, а 56 семей встретили уже четвертого, пятого или даже шестого ребенка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".