В Приморском крае за две недели родилось 575 детей

В Приморье подготовили статистику новорожденных за последние две недели. За этот период на свет появились 575 малышей, пополнив сотни семей края. Особенно знаменательно, что 72 семьи в этот раз официально стали многодетными, а 56 семей встретили уже четвертого, пятого или даже шестого ребенка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Цифры показывают положительную динамику. Для 205 пар эти роды стали первым опытом родительства, они впервые взяли на руки своего новорожденного. Еще 138 семей радуются рождению второго малыша, укрепляя свои родные связи. Статистика свидетельствует о том, что в крае сохраняется устойчивое желание семей иметь нескольких детей, что является важным демографическим трендом.
Министерство здравоохранения Приморского края пользуется поводом, чтобы напомнить молодым парам о возможностях бесплатного обследования репродуктивного здоровья. Такие консультации можно получить в поликлиниках по месту жительства. Это помогает минимизировать риски для здоровья будущих родителей и детей, обеспечивая благополучную беременность и роды. Кроме того, значительную поддержку семьям оказывает национальный проект «Семья», направленный на улучшение демографической ситуации и создание комфортных условий для воспитания детей.