Раскрыты сроки, сколько длится конфетно-букетный период

Многие задумываются, сколько длится так называемый конфетно-букетный период в отношениях и когда приходит время столкнуться с реальностью. Кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта Валерий Гут в беседе с KP.RU раскрыл возможные сроки этого периода.
«Это первая стадия — фаза идеализации. Ее питает мощный гормональный коктейль (дофамин, норадреналин, окситоцин), благодаря которому партнер кажется не просто привлекательным, а буквально идеальным. Антрополог Хелен Э. Фишер подсчитала, что такая эйфория обычно длится от шести месяцев до двух лет», — отметил Гут.
Эксперт добавил, что если у одного или обоих партнеров много непрожитых травм, идеализация быстро сменяется тревогой, претензиями и страхом быть покинутым. У эмоционально нестабильных пар она может закончиться уже через неделю. Поэтому важно заранее понимать, что идеальный период не вечен и нужно уметь работать с возникающими сложностями.
По мнению Гута, знание «фазы конфетно-букетного периода» помогает парам мягче переходить к следующей стадии отношений. Осознание того, что гормональная эйфория имеет временные рамки, позволяет строить отношения осознанно.
Ранее психолог Александра Миллер объяснила, почему поколению Z не хватает времени на отношения. По ее словам, карьерная гонка лишает зумеров любви.