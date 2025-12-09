Раскрыты сроки, сколько длится конфетно-букетный период

Эксперт добавил, что если у одного или обоих партнеров много непрожитых травм, идеализация быстро сменяется тревогой, претензиями и страхом быть покинутым. У эмоционально нестабильных пар она может закончиться уже через неделю. Поэтому важно заранее понимать, что идеальный период не вечен и нужно уметь работать с возникающими сложностями.