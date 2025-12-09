Врио мэра Красноярска Роман Одинцов возглавит два сельсовета

Исполняющий полномочия главы Красноярска Роман Одинцов станет исполняющим обязанности глав двух сельсоветов — Мининского и Элитовского. После муниципальной реформы они вошли в городской округ Красноярск. Согласно распоряжению, Роман Одинцов будет с 10 декабря временно исполнять обязанности главы Мининского сельсовета, а с 16 — Элитовского. Решение связано с завершением срока полномочий прежних глав сельсоветов в рамках проводимой реформы. В будущем, когда Красноярску изберут постоянного мэра, руководство сельсоветами перейдет к нему.