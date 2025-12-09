Ричмонд
Названы самые востребованные профессии в колледжах России

РИА Новости: медицинские профессии стали самыми востребованными в колледжах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности стали самыми востребованными у абитуриентов при поступлении в колледжи, наиболее популярными направлениями оказались «Сестринское дело» и «Информационные системы и программирование», сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.

«В 2025 году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 миллиона ребят. Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности объединили наибольшее число студентов», — говорится в сообщении.

Так, максимальное количество зачисленных зарегистрировано по направлению «Сестринское дело» (84,3 тысячи), второе место занимают «Информационные системы и программирование» (74,3 тысячи). Также в список пяти популярных направлений вошли «Лечебное дело» (37 тысяч), «Правоохранительная деятельность» (31 тысяча), «Туризм и гостеприимство» (29 тысяч).

Кроме того, в число лидеров по количеству поступивших студентов вошли направления «Сварщик» (28 тысяч), «Повар, кондитер» (26,4 тысячи), «Преподавание в начальных классах» (26,3 тысячи) и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (25 тысяч).

Количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году увеличилось на 68 тысяч и составило 850 тысяч. Приемная кампания в учреждения СПО стартовала 20 июня. В 2025 году системе среднего профессионального образования исполняется 85 лет.