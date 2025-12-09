Названы самые востребованные профессии в колледжах России

Количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году увеличилось на 68 тысяч и составило 850 тысяч. Приемная кампания в учреждения СПО стартовала 20 июня. В 2025 году системе среднего профессионального образования исполняется 85 лет.