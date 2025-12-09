Как не потерять деньги из-за неправильно расторгнутой аренды жилья в Казахстане

Другой простой способ — истечение срока договора. В этом случае он автоматически перестает действовать, если стороны заранее не пришли к соглашению о его продлении. Сложности могут возникнуть, когда инициатором становится одна из сторон. Без вины сторон соглашение может предполагать обязательную отправку письменного уведомления за определенный срок. Если же есть основания и претензии, Гражданский кодекс РК предусматривает ряд оснований для расторжения договора, в том числе в судебном порядке, если другая сторона нарушает свои обязательства.