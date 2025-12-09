Как не потерять деньги из-за неправильно расторгнутой аренды жилья в Казахстане

При аренде жилья важно помнить, что обе стороны — арендодатель и арендатор — имеют не только права, но и обязанности в рамках договора. Даже если сотрудничество прекращается, договор может продолжить действовать, и одна из сторон может предъявить финансовые требования. Специалисты Yur.kz рассказали, как правильно расторгнуть договор аренды и чем грозит игнорирование этого момента.
Сфера аренды имеет свои «подводные камни», касающиеся безопасного оформления сделки. Неправильно расторгнутый договор несет следующие риски: несоблюдение сроков уведомления, отсутствие акта приема-передачи и неурегулированные долги. Невыполнение этих условий может привести к судебным разбирательствам.
Расторжение договора аренды — это серьезный юридический процесс, требующий внимательности и соблюдения всех норм законодательства. Изучение условий договора, своевременное документирование всех действий и готовность к диалогу помогут пройти этот этап максимально гладко.
Существует несколько основных способов прекращения аренды, каждый из которых имеет свои особенности. Самый простой — по соглашению обеих сторон. Если арендодатель и арендатор пришли к единому мнению о необходимости прекращения договора, они могут оформить это документально. Важно составить письменное соглашение о расторжении, в котором нужно указать дату прекращения действия договора, отсутствие взаимных претензий и порядок возврата имущества и денежных средств.
Другой простой способ — истечение срока договора. В этом случае он автоматически перестает действовать, если стороны заранее не пришли к соглашению о его продлении. Сложности могут возникнуть, когда инициатором становится одна из сторон. Без вины сторон соглашение может предполагать обязательную отправку письменного уведомления за определенный срок. Если же есть основания и претензии, Гражданский кодекс РК предусматривает ряд оснований для расторжения договора, в том числе в судебном порядке, если другая сторона нарушает свои обязательства.
Претензии и желание расторгнуть аренду могут возникнуть как со стороны арендодателя, так и со стороны арендатора. В случае существенных нарушений пострадавшая сторона обязана сначала направить письменную претензию нарушителю, и только после безуспешной попытки досудебного урегулирования можно обращаться в суд.
Неправильно расторгнутый договор может обернуться финансовыми потерями для обеих сторон. Поэтому важно правильно его составить, помнить о прописанных условиях и сроках, а также письменно документировать все действия между сторонами. Это поможет казахстанцам защитить свои интересы и избежать проблем в будущем.