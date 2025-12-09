В Омске нарастили количество елочных базаров

В понедельник, 8 декабря 2025 года, городской администрацией презентован итоговый перечень локаций, по которым заработают елочные базары. Обозначено, что в общей сложности предполагается 74 таких точки (включая 40 на муниципальных площадках), что значительно больше, чем в 2024 году, когда заявлялось около 60, включая 38 «муниципальных».
Согласно представленным данным, значительная часть елочных базаров запускается на территории Кировского административного округа: фактически, в его границах будет работать каждый третий, всего их предполагается 28 (включая 3 по улице Дианова, 2 — по 12 Декабря и 3 по 70 лет Октября).
Также значительное число точек откроется на территории Советского административного округа, в данном случае речь идет о 18 таковых, в том числе по 3 на улице Химиков, 22 Апреля и проспекте Мира.