В Омске нарастили количество елочных базаров

В понедельник, 8 декабря 2025 года, городской администрацией презентован итоговый перечень локаций, по которым заработают елочные базары. Обозначено, что в общей сложности предполагается 74 таких точки (включая 40 на муниципальных площадках), что значительно больше, чем в 2024 году, когда заявлялось около 60, включая 38 «муниципальных».