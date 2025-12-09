Politico: Япония не станет использовать замороженные активы РФ для кредита Киеву

Япония отклонила предложение Европейского союза присоединиться к плану по использованию замороженных активов РФ для финансирования Украины. Об этом в понедельник, 8 декабря, написало издание Politico.
— Япония дала понять, что не может использовать замороженные на ее территории активы России стоимостью почти 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Киеву, — сообщили два европейских дипломата, которые осведомлены о ходе переговоров министров финансов стран G7 в Токио.
По их словам, японский министр финансов Сацуки Катаяма исключил возможность использования российских активов из-за юридических проблем.
Также на встрече Соединенные Штаты заявили, что сократят поддержку Киева после выплаты последних траншей кредита G7, о котором администрация предыдущего американского президента Джо Байдена договорилась в прошлом году.
По данным Politico, позиция Японии связана с возражениями США и она не хочет пренебрегать важнейшим союзником.
У Европы и Украины больше нет времени, чтобы «тянуть» с вопросом изъятия замороженных активов РФ. Об этом 8 декабря заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.