Politico: Япония не станет использовать замороженные активы РФ для кредита Киеву

— Япония дала понять, что не может использовать замороженные на ее территории активы России стоимостью почти 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Киеву, — сообщили два европейских дипломата, которые осведомлены о ходе переговоров министров финансов стран G7 в Токио.