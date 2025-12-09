В России изменятся правила выдачи семейной ипотеки

Кроме этого, новые правила исключают так называемые «донорские схемы», при которых ипотека оформлялась на родственников или знакомых, а затем квартира быстро перепродавалась. Такой практикой злоупотребляли, превращая социальную программу в средство для заработка. С 2026 года жилье должно покупаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и планирует в нем жить.