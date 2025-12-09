В России изменятся правила выдачи семейной ипотеки

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, сообщает ИА DEITA.RU.
Нововведения предусматривают введение принципа одной льготной ипотеки на семью. По словам парламентария, новые критерии делают программу более целенаправленной и защищают ее от злоупотреблений. Теперь супруги смогут оформить семейную ипотеку только совместно, ранее каждый из них мог оформить льготный кредит отдельно, что фактически удваивало льготу.
Кроме этого, новые правила исключают так называемые «донорские схемы», при которых ипотека оформлялась на родственников или знакомых, а затем квартира быстро перепродавалась. Такой практикой злоупотребляли, превращая социальную программу в средство для заработка. С 2026 года жилье должно покупаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и планирует в нем жить.
Также сохраняется возможность привлечения платежеспособного созаемщика, если доходы семьи недостаточны. Якубовский подчеркнул, что программа ориентирована на те семьи, которые реально приобретают жилье для проживания с детьми, что повышает честность системы, снижает число спекулятивных сделок и способствует стабильности рынка.