Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2030 года

В соответствии со стратегией, необходимо, чтобы к 2030 году доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, выросла до 13,6 процента, потребление алкоголя сократилось на душу населения до 7,8 литра, а доля жизненно необходимых и важнейших лекарств, произведенных в РФ, увеличилась до 90 процентов. Кроме того, в документе запланировано достижение уровня технологической независимости в сфере здравоохранения в 80%. Также обеспеченность врачами в сфере бесплатной медицины должна составить 43,46 человека на 10 тыс. жителей.