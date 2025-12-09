Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2030 года

Президент России Владимир Путин 8 декабря утвердил стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года, соответствующий указ опубликован на портале официальных правовых актов.
Новая стратегия сменила аналогичный документ, который действовал с 2019 года. После подписания указа правительство России должно в течение шести месяцев утвердить план мероприятий по её исполнению.
Документ содержит 24 пункта, распределенных по семи разделам, которые, в частности, касаются оценки состояния национальной безопасности в сфере здравоохранения, рисков и вызовов в этой области, целей и приоритетных направлений развития медицинского сектора.
В соответствии со стратегией, необходимо, чтобы к 2030 году доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, выросла до 13,6 процента, потребление алкоголя сократилось на душу населения до 7,8 литра, а доля жизненно необходимых и важнейших лекарств, произведенных в РФ, увеличилась до 90 процентов. Кроме того, в документе запланировано достижение уровня технологической независимости в сфере здравоохранения в 80%. Также обеспеченность врачами в сфере бесплатной медицины должна составить 43,46 человека на 10 тыс. жителей.
Напомним, 17 ноября Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок целевого обучения для медиков, обучающихся в ординатуре за счёт бюджета. В соответствии с документом, граждане, обучающиеся на таких местах или в рамках квоты целевого приема, обязаны заключить договор о целевом обучении до прохождения итоговой аттестации. Инициатива направлена на решение проблемы кадрового дефицита в здравоохранении.