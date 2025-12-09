В Семее наградили активных граждан с инвалидностью и волонтёров региона

Особо отмечено, что 2025 год в Республике Казахстан объявлен Годом рабочих профессий. В связи с этим специальными наградами были отмечены трудящиеся граждане с инвалидностью, внёсшие значительный вклад в развитие региона и проявившие себя профессиональными достижениями и общественной активностью.