В Семее наградили активных граждан с инвалидностью и волонтёров региона

5 декабря текущего года в Городском Дворце культуры города Семей Абайской области, по инициативе председателя общественного объединения «Ақ ұлпа аналары», руководителя организации «Мейірім құшағы» и члена партии «Ауыл» Анар Абетайкызы Сулейменовой, при содействии Управления координации занятости и социальных программ Абайской области, состоялось масштабное общественное мероприятие, посвящённое Международному дню людей с инвалидностью.
В рамках мероприятия активным гражданам с инвалидностью, специалистам социальной сферы и волонтёрам были вручены Благодарственные письма и Почётные грамоты. Кроме того, участникам были вручены памятные подарки в национальном стиле и денежные сертификаты.
Особо отмечено, что 2025 год в Республике Казахстан объявлен Годом рабочих профессий. В связи с этим специальными наградами были отмечены трудящиеся граждане с инвалидностью, внёсшие значительный вклад в развитие региона и проявившие себя профессиональными достижениями и общественной активностью.
В ходе мероприятия, были представлены концертные номера, прозвучали тёплые слова поздравлений и пожеланий. Мероприятие прошло в атмосфере дружбы и поддержки, став ярким примером уважения к гражданам с особыми потребностями, а также укрепления принципов инклюзии и равных возможностей в обществе.
Кроме того, мероприятие было направлено на укрепление дружеских отношений и социального сотрудничества между государственными структурами и общественными организациями.
Основная цель — поддержка социально уязвимых категорий населения, привлечение внимания к вопросам здоровья и защиты детей, а также продвижение в обществе ценностей милосердия и гуманизма.