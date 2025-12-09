Бесплатные катки и праздничные новогодние мероприятия ждут владивостокцев: адреса

19 декабря: с 12:00 до 13:00 — праздник на острове Русский (площадка между домами № 2 и № 4 на ул. Зеленой). С 16:00 до 17:00 — мероприятие на площадке между домами № 9 и № 19 на ул. Анны Щетининой. 20 декабря: с 12:00 до 13:00 — праздник в поселке Трудовое (сквер на Лермонтова, 81). С 16:00 до 17:00 — программа в общественном пространстве в районе озера на ул. Сафонова. 21 декабря: с 12:00 до 13:00 — поздравление ребят на событийной площадке по адресу ул. Сочинская, 7.