Бесплатные катки и праздничные новогодние мероприятия ждут владивостокцев: адреса

«Для бесплатного катания будут доступны несколько площадок. Среди муниципальных объектов — каток “Авангард”, ледовая площадка в парке имени С. Лазо, а также каток на центральной площади города», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Параллельно с открытием катков в районах Владивостока стартует серия праздничных мероприятий для детей. С 19 по 21 декабря управление культуры администрации города проведет концертно-развлекательные программы с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.
Программа запланирована следующим образом:
19 декабря: с 12:00 до 13:00 — праздник на острове Русский (площадка между домами № 2 и № 4 на ул. Зеленой). С 16:00 до 17:00 — мероприятие на площадке между домами № 9 и № 19 на ул. Анны Щетининой. 20 декабря: с 12:00 до 13:00 — праздник в поселке Трудовое (сквер на Лермонтова, 81). С 16:00 до 17:00 — программа в общественном пространстве в районе озера на ул. Сафонова. 21 декабря: с 12:00 до 13:00 — поздравление ребят на событийной площадке по адресу ул. Сочинская, 7.
«В программе для ребят — русские народные забавы, хороводы и различные игры. Приглашаем всех желающих зарядиться новогодней атмосферой вместе со сказочными героями и главными персонажами Нового года», — отметили в управлении культуры.
Напомним, на центральной площади Владивостока продолжается монтаж главного новогоднего городка. Площадку украсит 20-метровая ель, различные фотозоны, в том числе вязаная локация. Здесь же будут работать каток с теплушкой, ярмарка ремесленников, фудкорт, резиденция Деда Мороза и другие интерактивные площадки.