Сверхъестественный мороз ударит по Свердловской области

«При обширных прояснениях и слабом ветре прогнозируется существенное выхолаживание воздуха в приземном слое атмосферы. Теперь температуры, близкие к −30, могут отмечаться не на крайнем севере, как предыдущей ночью, но и в западных, и в центральных районах области», — говорится в прогнозе.