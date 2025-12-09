В Новосибирске спасатели вытащили кота из-под ванной

Вчера к спасателям обратилась молодая женщина с просьбой помочь её коту Сене, который, испугавшись новой обстановки, забрался в маленькое отверстие под ванной и не мог выбраться. Об этом сообщает Спасатели МАСС.
На место выехал экипаж Вега-2, известный своими успешными спасениями животных. Спасатели разобрали часть плитки и демонтировали гипсокартон, после чего удалось достать пушистика из укрытия.
Кот Сеня вернулся к хозяйке целым и невредимым, а женщина поблагодарила спасателей за быструю и профессиональную помощь. История закончилась благополучно, напоминая о важности заботы о наших четвероногих друзьях и о тех, кто готов прийти на помощь в трудную минуту.