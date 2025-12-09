В Новосибирске спасатели вытащили кота из-под ванной

Кот Сеня вернулся к хозяйке целым и невредимым, а женщина поблагодарила спасателей за быструю и профессиональную помощь. История закончилась благополучно, напоминая о важности заботы о наших четвероногих друзьях и о тех, кто готов прийти на помощь в трудную минуту.