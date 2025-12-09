Ричмонд
В РФ военные пенсии проиндексируют дважды за 2026 год: вот когда это произойдёт

Депутат Говырин: индексация военных пенсий в РФ произойдёт в январе и октябре.

Источник: Комсомольская правда

Россиян, которые получают военные пенсии, в 2026 году ожидает две индексации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

«С начала года коэффициент денежного довольствия в расчете увеличится до 93,59%, а в октябре ожидается дополнительное повышение, которое пройдет как уточнение в рамках бюджета», — сказал депутат, уточнив, что военные пенсии в РФ исчисляют, исходя из денежного довольствия военнослужащих.

Напомним, в декабре многие пенсионеры получат сразу две выплаты. Это пенсия за декабрь и проиндексированная сумма за январь. Индексация коснется и работающих, и неработающих пенсионеров.

Ранее россиянам рассказали об индексации социальных пенсий в 2026 году.

Кто из получателей пенсионных выплат может претендовать на надбавку уже с 1 января, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем сайт KP.RU собрал последние новости об индексации выплат в РФ.