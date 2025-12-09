В РФ военные пенсии проиндексируют дважды за 2026 год: вот когда это произойдёт

Россиян, которые получают военные пенсии, в 2026 году ожидает две индексации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.
«С начала года коэффициент денежного довольствия в расчете увеличится до 93,59%, а в октябре ожидается дополнительное повышение, которое пройдет как уточнение в рамках бюджета», — сказал депутат, уточнив, что военные пенсии в РФ исчисляют, исходя из денежного довольствия военнослужащих.
Напомним, в декабре многие пенсионеры получат сразу две выплаты. Это пенсия за декабрь и проиндексированная сумма за январь. Индексация коснется и работающих, и неработающих пенсионеров.
Ранее россиянам рассказали об индексации социальных пенсий в 2026 году.
