В аэропортах Тамбова и Калуги ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Рано утром во вторник, 9 декабря, в аэропортах Тамбова и Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Это следует из заявления официального представителя Федерального агентства воздушного транспорта Артёма Кореняко.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Тамбов (“Донское”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:30 по московскому времени. Спустя 57 минут аналогичные ограничения распространились на калужский аэропорт «Грабцево».

До этого план «Ковёр» был введён в воздушных гаванях Волгограда, Краснодара, Владикавказа, Грозного и Магаса. Как подчеркнули в Росавиации, ограничения направлены на обеспечение безопасности полётов.

Ранее в небе над Рязанью прогремело около десяти взрывов. Предварительная версия — сработала система противовоздушной обороны, уничтожающая украинские беспилотники. По словам очевидцев, первые взрывы прогремели в районе 3:30 и продолжались некоторое время после этого. В домах задрожали окна и стены. О громких звуках сообщают жители разных частей города. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

