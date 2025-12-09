В аэропортах Тамбова и Калуги ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее в небе над Рязанью прогремело около десяти взрывов. Предварительная версия — сработала система противовоздушной обороны, уничтожающая украинские беспилотники. По словам очевидцев, первые взрывы прогремели в районе 3:30 и продолжались некоторое время после этого. В домах задрожали окна и стены. О громких звуках сообщают жители разных частей города. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.