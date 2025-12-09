Казахстанская молодежка по буллитам одолела хозяев чемпионата мира

МОЛОДЕЖНЫЙ (до 20 лет) ЧЕМПИОНАТ МИРА.
Дивизион 1. Группа А. 8 декабря.
СЛОВЕНИЯ — КАЗАХСТАН 4:5 Б (2:0, 1:1, 1:3, 0:0, 0:1).
Голы: Хробат-Племелж (Петрович) 03:15 (1:0), Петрониевич-Лепша (Бизьяк, Хабьянич) 08:18 (2:0), Алибек 20:14 (2:1), Шпари (Петрович, Хробат-Племелж) 33:21 (3:1), Ас. Саркенов (Алибек) 45:53-бол (3:2), Голичич (Петрониевич-Лепша, Зупанчич) 50:26 (4:2), Алибек (Ал. Саркенов, Кажибеков) 52:03 (4:3), Ал. Саркенов (Черкасов) 53:27 (4:4), Ал. Саркенов 65:00-бул (4:5). Серия буллитов: Алибек 0:1, Хробат-Племелж (вратарь), Ал. Саркенов 0:2, Петрович (мимо), Божко (вратарь), Петрониевич-Лепша 1:2, Черкасов 1:3, Голичич (мимо).
АВСТРИЯ — ФРАНЦИЯ 4:2, НОРВЕГИЯ — УКРАИНА 3:2 ОТ.
Уступив в первом матче украинцам (1:2 ОТ), наша молодежка потеряла шанс на ошибку. Для завоевания путевки в элиту казахстанцам нужно побеждать во всех оставшихся матчах.
Начали со Словении. Хотя еще за десять минут до конца основного времени подопечные Антона Васина проигрывали оппонентам две шайбы.
В контрольном матче перед началом турнира казахстанцы выиграли у словенцев со счетом 6:3. На сей раз борьба была значительно упорнее. Хозяева тоже проиграли на старте, но очков за фиаско в основное время от Австрии (2:5) не получили. Как и нашим, словенцам непременно нужно было выигрывать.
В первом периоде наша команда перебросала соперников 15:6, но проиграла 0:2. Каждый третий бросок словенцев в створ оборачивался голом в ворота Даулета Куата.
На 14-й секунде второго периода форвард «Филадельфии Ребелс» Абзал Алибек распечатал визави Куата Гала Хебара — 1:2, однако в середине отрезка словенцы восстановили разницу в два гола.
Та же история случилась и в третьем периоде. На шайбу нападающего американского «Спокан Чифс» Асанали Сарсенова, хозяева ответили голом Яна Голичича.
2:4, и играть оставалось менее десяти минут. Нужно отдать должное нашим парням, в критической ситуации они не опустили рук. Через полторы минуты Алибек оформил дубль, а вскоре отличился и форвард канадского клуба «Принс-Альберт Райдерз» Алишер Саркенов — 4:4. Овертайм прошел без голов. В серии буллитов точнее были наши хоккеисты.
Одержав волевую победу 5:4 Б, казахстанцы занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем игровом слоте, 10 и 11 декабря, подопечные Васина сразятся с французами и норвежцами. В этих матчах казахстанцев, как уже говорилось, устроит только победа.
Турнир в Бледе — двадцатое выступление нашей молодежки в первом дивизионе чемпионата мира. Пять раз (1997, 2007, 2015, 2018 и 2024) казахстанцы в нем побеждали. Трижды команда добивалась успеха под руководством опытного казахстанского специалиста Сергея Старыгина.