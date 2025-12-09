Ричмонд
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанская молодежка по буллитам одолела хозяев чемпионата мира

Во втором матче молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана победила словенских сверстников — 5:4 Б. По ходу матча хозяева турнира в первом дивизионе вели в счете 2:0, 3:1 и 4:2.

Источник: Курсив

МОЛОДЕЖНЫЙ (до 20 лет) ЧЕМПИОНАТ МИРА.

Дивизион 1. Группа А. 8 декабря.

СЛОВЕНИЯ — КАЗАХСТАН 4:5 Б (2:0, 1:1, 1:3, 0:0, 0:1).

Голы: Хробат-Племелж (Петрович) 03:15 (1:0), Петрониевич-Лепша (Бизьяк, Хабьянич) 08:18 (2:0), Алибек 20:14 (2:1), Шпари (Петрович, Хробат-Племелж) 33:21 (3:1), Ас. Саркенов (Алибек) 45:53-бол (3:2), Голичич (Петрониевич-Лепша, Зупанчич) 50:26 (4:2), Алибек (Ал. Саркенов, Кажибеков) 52:03 (4:3), Ал. Саркенов (Черкасов) 53:27 (4:4), Ал. Саркенов 65:00-бул (4:5). Серия буллитов: Алибек 0:1, Хробат-Племелж (вратарь), Ал. Саркенов 0:2, Петрович (мимо), Божко (вратарь), Петрониевич-Лепша 1:2, Черкасов 1:3, Голичич (мимо).

АВСТРИЯ — ФРАНЦИЯ 4:2, НОРВЕГИЯ — УКРАИНА 3:2 ОТ.

Уступив в первом матче украинцам (1:2 ОТ), наша молодежка потеряла шанс на ошибку. Для завоевания путевки в элиту казахстанцам нужно побеждать во всех оставшихся матчах.

Начали со Словении. Хотя еще за десять минут до конца основного времени подопечные Антона Васина проигрывали оппонентам две шайбы.

В контрольном матче перед началом турнира казахстанцы выиграли у словенцев со счетом 6:3. На сей раз борьба была значительно упорнее. Хозяева тоже проиграли на старте, но очков за фиаско в основное время от Австрии (2:5) не получили. Как и нашим, словенцам непременно нужно было выигрывать.

В первом периоде наша команда перебросала соперников 15:6, но проиграла 0:2. Каждый третий бросок словенцев в створ оборачивался голом в ворота Даулета Куата.

На 14-й секунде второго периода форвард «Филадельфии Ребелс» Абзал Алибек распечатал визави Куата Гала Хебара — 1:2, однако в середине отрезка словенцы восстановили разницу в два гола.

Та же история случилась и в третьем периоде. На шайбу нападающего американского «Спокан Чифс» Асанали Сарсенова, хозяева ответили голом Яна Голичича.

2:4, и играть оставалось менее десяти минут. Нужно отдать должное нашим парням, в критической ситуации они не опустили рук. Через полторы минуты Алибек оформил дубль, а вскоре отличился и форвард канадского клуба «Принс-Альберт Райдерз» Алишер Саркенов — 4:4. Овертайм прошел без голов. В серии буллитов точнее были наши хоккеисты.

Одержав волевую победу 5:4 Б, казахстанцы занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем игровом слоте, 10 и 11 декабря, подопечные Васина сразятся с французами и норвежцами. В этих матчах казахстанцев, как уже говорилось, устроит только победа.

Турнир в Бледе — двадцатое выступление нашей молодежки в первом дивизионе чемпионата мира. Пять раз (1997, 2007, 2015, 2018 и 2024) казахстанцы в нем побеждали. Трижды команда добивалась успеха под руководством опытного казахстанского специалиста Сергея Старыгина.