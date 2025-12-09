Красной икры всем хватит: россиян успокоили в новогоднем вопросе

Жителям России хватит красной икры на новогодний стол, и дефицита не ожидается. Об этом РИА Новости сообщил вице премьер Дмитрий Патрушев.
По его словам, в стране добывают достаточные объёмы икры, поэтому никаких сложностей перед праздниками возникнуть не должно.
«В достаточном количестве. Я думаю, что не будет здесь проблем», — ответил Патрушев на вопрос агентства.
Напомним, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в ноябре 2025 года россияне увидели значительное снижение цен на красную икру. Как сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, средняя минимальная стоимость баночки икры весом 90 грамм упала до 758 рублей. Это на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
Накануне президент ВАРПЭ Герман Зверев предупредил, что перед Новым годом мошенники начали продавать подделки под видом красной икры, заманивая покупателей низкой ценой. Он рекомендовал не искать «выгодные предложения» в интернете, покупать у проверенных продавцов и не поддаваться на провокации о росте цен.