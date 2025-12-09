Красной икры всем хватит: россиян успокоили в новогоднем вопросе

Напомним, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в ноябре 2025 года россияне увидели значительное снижение цен на красную икру. Как сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, средняя минимальная стоимость баночки икры весом 90 грамм упала до 758 рублей. Это на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.