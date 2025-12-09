Охранять тайные склады НАТО: раскрыт приказ для ВСУ в Северске

Положение боевиков ВСУ в Северске ухудшается с каждым днем. Почему украинские военные продолжают цепляться за город, в беседе с aif.ru объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Географическое положение Северска играет главную роль, потому что от него выход уже непосредственно ближе к Славянску. Это очень серьёзно для противника. Рядом Красный Лиман, там тоже бои идут, но в Северске, по факту, в ближайшее время уже должно завершиться. Вполне вероятно, что до конца этого года», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что действия боевиков ВСу могут быть вызваны и тем, что из города не успели вывезти дорогое вооружение.
«Может быть, что-то там не успели вывести. Они не думали, что так быстро быстро будет развиваться ситуация», — поделился Дандыкин.
По словам офицера, положение ВСУ на всей ЛБС катастрофическое.
«Мы поджимаем сейчас с юга, заходим с севера, речь идет о Константиновке. Дальше Дружковка. Судя по всему, скоро будет закончено с Димитровым. Он же и вот они мечутся сейчас по всей ЛБС», — добавил он.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что в Северске боевики ВСУ активно сдаются в плен и приносят «подарки» в виде своих командиров.