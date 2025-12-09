Председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий ушел в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) провела внеочередное заседание, утвердив отставки нескольких представителей судейского корпуса. Среди них — председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий.
— Решение о прекращении его полномочий, как и в отношении остальных судей, было принято на основании личных заявлений. Все отставки связаны с положениями федерального закона «О статусе судей», — говорится в пресс-релизе ВККС.
На том же заседании ВККС утвердила отставку еще шести судей. Теперь коллегии предстоит организовать процедуру избрания нового руководителя для Иркутского областного суда.
