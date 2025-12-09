Председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий ушел в отставку

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в мае 2026 года в Ангарске планируют начать ремонт дома № 12, где взорвался бытовой газ. Напомним, 15 сентября из-за хлопка газовоздушной смеси в квартире на втором этаже погиб один человек, были и пострадавшие.