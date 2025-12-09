Создатели Call of Duty зарегистрировали товарный знак в РФ

Ряд крупных американских игровых компаний смогли оформить в России права на свои товарные знаки. В базе Роспатента появились данные о регистрации брендов популярных игр, включая Call of Duty, Fallout, Dishonored и Deathloop.
Как следует из документов, заявки на регистрацию соответствующих эмблем были поданы компаниями Activision Publishing Inc. и ZeniMax Media Inc. в октябре 2025 года. Уже в декабре Роспатент одобрил их и внес записи в реестр.
Полученные товарные знаки позволят правообладателям распространять в России компьютерные версии игр, а также официально предоставлять пользователям доступ к онлайн-режимам и другим цифровым сервисам под этими брендами.
Ранее сообщалось, что ежегодные расходы россиян на видеоигры достигают примерно 380 млрд рублей. При этом основная часть средств — около 320 млрд — приходится на жителей Москвы, что делает столицу крупнейшим потребителем игрового контента в стране.