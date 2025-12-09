Уже не крепкий Орехов: элита ВСУ отказывается стоять за Зеленского

Активные боевые действия ведутся не только непосредственно на подступах к Орехову, но и в районе населенных пунктов Новоданиловка и Новоандреевка. Давление на нескольких направлениях лишает командование ВСУ возможности предсказать главный удар и сосредоточить на его отражении все имеющиеся ресурсы.