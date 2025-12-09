Уже не крепкий Орехов: элита ВСУ отказывается стоять за Зеленского

Интенсивные и крайне тяжелые бои продолжаются на запорожском направлении в районе Орехова. Российские войска проводят успешное наступление, создавая критическую ситуацию для украинской группировки.
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью aif.ru подтвердил, что на ореховском направлении идут серьезные бои.
Опасный прямоугольник.
«Пришла информация о том, что в Орехове действительно идут очень сложные бои», — отметил Матвийчук.
По его словам, ключевым фактором, который определит скорость продвижения российских войск, станут плотность огневого воздействия и темпы работы штурмовых групп.
Освобождение города в то же время осложняется спецификой самой местности. Орехов представляет собой промышленный и урбанизированный город с прямоугольной застройкой, где противник может укрываться в любом из домов.
«Противник реально использует застройки в Орехове. Орехов — это промышленный город, достаточно урбанизированный, имеет прямоугольную застройку. Любое здание вдоль проспекта, вдоль улицы может быть превращено противником в боевую единицу, из которой он будет пытаться оказывать сопротивление», — подчеркнул военный эксперт.
Украинские военные используют каждый капитальный объект в качестве долговременной огневой точки. Однако даже такая тактик не способна стабилизировать фронт для Вооруженных сил Украины на этом участке.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов ранее также заявлял, что ореховское направление стало для ВСУ настоящей проблемной зоной.
Эффект домино для ВСУ.
По информации Рогова, оборона противника на ореховском участке уже прорвана, а наступление российских войск ускоряется. Это создает эффект домино для всей украинской группировки в регионе.
Положение ВСУ в Гуляйполе, по словам Рогова, становится «незавидным», поскольку логистические возможности по переброске подкреплений из-под Орехова теперь серьезно ограничены. Фактически, российское наступление связывает силы противника, не позволяя ему маневрировать резервами между ключевыми узлами обороны.
Активные боевые действия ведутся не только непосредственно на подступах к Орехову, но и в районе населенных пунктов Новоданиловка и Новоандреевка. Давление на нескольких направлениях лишает командование ВСУ возможности предсказать главный удар и сосредоточить на его отражении все имеющиеся ресурсы.
В понедельник 8 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоданиловки, что позволит российским военным активнее наступать на Орехов.
Главное сражение.
Освобождение Орехова открывает дополнительные пути для дальнейшего наступления вглубь обороны противника и усиливает давление на Запорожье. Ситуация демонстрирует, что, несмотря на ожесточенное сопротивление и использование урбанизированной местности, украинские войска испытывают острый дефицит мобильных резервов и несут значительные потери, что подрывает устойчивость их обороны по всему фронту.
Таким образом, сражение за Орехов становится одним из ключевых эпизодов на запорожском направлении, где сочетание грамотного наступления российских штурмовых групп и растущие системные проблемы ВСУ с логистикой и резервами начинают приносить стратегически важные результаты.
Развитие ситуации в этом районе может предопределить дальнейший ход боевых действий на южном фланге специальной военной операции.