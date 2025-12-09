Ричмонд
Россияне в комментариях чаще всего писали слово из трёх букв: вот какое

Россияне чаще всего писали слово «бот» в комментариях.

Источник: Комсомольская правда

Россияне в течение 2025 года чаще всего использовали слово «бот» в процессе написания комментариев в сети. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

«Абсолютным лидером по частоте употребления стало слово “бот” — его использовали почти 150 тысяч раз. Пользователи все чаще спорят, кто перед ними в комментариях — живой человек или алгоритм, и это отражается в языке», — сказано в публикации.

На втором месте расположилось другое слово из трёх букв — «топ», на третьем — «норм».

Напомним, слово «Победа» стало самым популярным в 2025 году в России.

В то же время Кембриджский словарь подвел итоги года, выбрав слово «парасоциальный» в качестве главного термина, определяющего 2025-й. Так описывают одностороннюю связь, которую человек может чувствовать с известной личностью, хотя они никогда не были знакомы.

По версии Оксфордского словаря английского языка словом года стал «рейджбейт» — термин, описывающий «приманку для гнева».