В Омской области более 10% животноводческой продукции не соответствует норме

Неутешительной статистикой поделились специалисты местного Управления Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года специалисты омского Управления Россельхознадзора отобрали более 900 проб животноводческой продукции в рамках лабораторного мониторинга. При этом, в 97 образцах выявлены несоответствия обязательным требованиям.

Одним из примеров стал фарш производства ООО «Калачинские мясные продукты». 8 декабря 2025 года Управление Россельхознадзора по Омской области приостановило действие декларации о соответствии на этот продукт. Мера принята по результатам лабораторных исследований двух образцов, отобранных специалистами ведомства в рамках государственного задания.

В одном образце фарша указанного предприятия обнаружены бактерии группы кишечной палочки, во втором — превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Данные анализа указывают на нарушения санитарно-гигиенических норм при производстве, и на несоответствия при хранении или транспортировке продукции. Производителю направлено информационное письмо для изъятия партии из оборота и предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства, отметили в ведомстве.