В Омской области более 10% животноводческой продукции не соответствует норме

В одном образце фарша указанного предприятия обнаружены бактерии группы кишечной палочки, во втором — превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Данные анализа указывают на нарушения санитарно-гигиенических норм при производстве, и на несоответствия при хранении или транспортировке продукции. Производителю направлено информационное письмо для изъятия партии из оборота и предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства, отметили в ведомстве.