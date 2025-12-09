У побережья Камчатки за сутки зафиксировали семь афтершоков

Специалисты также обратили внимание на продолжающуюся активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. По словам исследователей, на это оказало влияние мощное землетрясение, которое произошло на Камчатке 30 июля. Население и путешественников призвали не приближаться к указанным вулканам.