У побережья Камчатки за сутки зафиксировали семь афтершоков

Сейсмологи зарегистрировали у побережья Камчатки за минувшие сутки семь повторных землетрясений (афтершоков), сообщило Главное управление МЧС России по региону.
«За сутки зафиксированы семь афтершоков магнитудой от 3,8 до 7,0. В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», — уточнило краевое подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
Специалисты также обратили внимание на продолжающуюся активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. По словам исследователей, на это оказало влияние мощное землетрясение, которое произошло на Камчатке 30 июля. Население и путешественников призвали не приближаться к указанным вулканам.
Напомним, 26 ноября вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 10 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 130 км на восток от исполина. Вулкану присвоили красный, наивысший, код авиационной опасности.
8 декабря у юго-восточного побережья Камчатки в Тихом океане был зафиксирован ощутимый афтершок магнитудой 6,0. Также сообщалось, что в результате землетрясения получило повреждения здание Северо-Курильской центральной районной больницы. В медицинском учреждении прорвало трубу отопления.