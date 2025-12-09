Сильная магнитная буря придет в Иркутскую область 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, в Иркутской области ожидается сильная магнитная буря. Она может повлиять на самочувствие людей. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
— Буря начнется из-за того, что на Солнце произошла мощная вспышка. От звезды к Земле летит облако заряженных частиц. Оно достигнет нашей планеты примерно в первой половине дня. Специалисты относят ожидаемую бурю к уровням G2-G3. Это значит, что она будет сильной, но не рекордной. Например, в ноябре буря была мощнее, — предупреждают специалисты.
Метеозависимым людям, а также тем, у кого есть проблемы с давлением или сердцем, врачи советуют в этот день быть внимательнее к своему здоровью, избегать нагрузок и стрессов.
