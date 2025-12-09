Ричмонд
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильная магнитная буря придет в Иркутскую область 9 декабря

Буря начнется из-за того, что на Солнце произошла мощная вспышка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сегодня, 9 декабря, в Иркутской области ожидается сильная магнитная буря. Она может повлиять на самочувствие людей. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Буря начнется из-за того, что на Солнце произошла мощная вспышка. От звезды к Земле летит облако заряженных частиц. Оно достигнет нашей планеты примерно в первой половине дня. Специалисты относят ожидаемую бурю к уровням G2-G3. Это значит, что она будет сильной, но не рекордной. Например, в ноябре буря была мощнее, — предупреждают специалисты.

Метеозависимым людям, а также тем, у кого есть проблемы с давлением или сердцем, врачи советуют в этот день быть внимательнее к своему здоровью, избегать нагрузок и стрессов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске в подъезде дома неизвестный оторвал батарею, из-за чего затопило лифт.