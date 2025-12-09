Эксперт Игнатов раскрыл хитрости «черных вдов», охотящихся на бойцов СВО

«У знакомой погиб сын Максим на СВО. Месяца за три до гибели он пришел в отпуск. У него была невеста Маша, планировали свадьбу. Вечером пошли в кафе с ней, еще родственники. И там Максим знакомится с какой-то Ирой, вроде, она тоже была с компанией. Как получилось, почему, не знаю, но там же, в кафе, Максим разругался с невестой, порвал с ней, а с утра с этой Ирой подал заявление в ЗАГС. Матери ничего не объяснил, женился, снова ушел на передовую, вскоре погиб. Знаю, что эта Ира с матерью Максима не общалась. За выплатами, когда погиб, первой побежала. Вроде, купила себе машину. Наверное, сейчас следующего мужа ищет», — поделилась она.