Эксперт Игнатов раскрыл хитрости «черных вдов», охотящихся на бойцов СВО

Сразу в нескольких российских регионах расследуются мошеннические схемы о присвоении выплат военным так называемыми «черными вдовами». кто это такие и почему военные попадаются на уловки мошенниц, рассказал aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
«Парни приезжают в отпуск, они давно не видели женщин, девушек. И тут появляется такая вот симпатичная барышня, которая очень быстро оплетает вокруг военного свои сети, как паучиха. Этих барышни знают, как подойти к военным, на что надавить, на какие нотки надавить, чтобы парень готов был за ней там в огонь и воду. К них есть свои методы, они хорошо знают мужскую психологию, где-то берут напором, где-то — харизмой, сексуальной раскрепощенностью. И ребята просто теряют голову и идут в ЗАГС. А потом все по стандартной схеме», — поделился эксперт.
По словам Игнатова, «черные вдовы» появляются в окружении военных буквально из ниоткуда. Их основная отличительная черта — они стремятся в сжатые сроки заключить брак со своей жертвой.
О подобной истории рассказала жительница Самары, представившаяся Марией.
«У знакомой погиб сын Максим на СВО. Месяца за три до гибели он пришел в отпуск. У него была невеста Маша, планировали свадьбу. Вечером пошли в кафе с ней, еще родственники. И там Максим знакомится с какой-то Ирой, вроде, она тоже была с компанией. Как получилось, почему, не знаю, но там же, в кафе, Максим разругался с невестой, порвал с ней, а с утра с этой Ирой подал заявление в ЗАГС. Матери ничего не объяснил, женился, снова ушел на передовую, вскоре погиб. Знаю, что эта Ира с матерью Максима не общалась. За выплатами, когда погиб, первой побежала. Вроде, купила себе машину. Наверное, сейчас следующего мужа ищет», — поделилась она.
Ранее стало известно, что в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для для «черных вдов», заключающих браки с участниками СВО ради выплат.