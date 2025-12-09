Обнародовано, что мошенники запустили новую схему обмана таксистов и курьеров

Киберпреступники начали распространять вредоносные приложения под видом сервисов для таксистов и курьеров, позволяющих отслеживать коэффициенты спроса или радары дорожных камер.
Эти программы похищают деньги с банковских счетов и оформляют кредиты на имя пользователей. Об этом сообщили РИА Новости в компании, специализирующейся на цифровой безопасности.
По данным специалистов, злоумышленники распространяют приложения через мессенджеры и профильные группы. Жертвам предлагают «выгодные возможности» — якобы расширенный доступ к данным о спросе в разных районах или уведомления о точках контроля ГИБДД. После установки пользователь вводит данные банковской карты для «оформления бесплатной подписки», после чего деньги списываются, а на его имя оформляются микрозаймы.
Аналитики F6 отмечают, что вредоносные программы перехватывают SMS-коды, позволяя мошенникам подключаться к онлайн-банку и выполнять операции незаметно для владельца. Это открывает доступ не только к собственным средствам, но и к заемным.
Кроме того, обнаружено другое приложение, которое рекламируют как сервис предупреждений о постах ДПС и камерах. В рекламе обещают перевод 1000 рублей за установку и «VIP-доступ» на 90 дней, что служит приманкой для сбора банковских данных. Пользователь попадает в телеграм-канал, где ему предлагают скачать файл, содержащий вредоносный код.
Схема используется как минимум с 14 октября 2025 года. Злоумышленники задействовали девять телеграм-каналов. Средний ущерб составляет около 11,2 тысячи рублей на одного пострадавшего.
Специалисты предупреждают водителей и курьеров избегать установки программ из неофициальных источников и не вводить данные банковских карт в сторонние сервисы под предлогом «бесплатных подписок».
