Обнародовано, что мошенники запустили новую схему обмана таксистов и курьеров

По данным специалистов, злоумышленники распространяют приложения через мессенджеры и профильные группы. Жертвам предлагают «выгодные возможности» — якобы расширенный доступ к данным о спросе в разных районах или уведомления о точках контроля ГИБДД. После установки пользователь вводит данные банковской карты для «оформления бесплатной подписки», после чего деньги списываются, а на его имя оформляются микрозаймы.