Диетолог Кованова назвала самый полезный вариант холодца

Как сделать полезным холодец, какой вариант подойдет для детского меню, рассказала диетолог Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Холодец может принести пользу здоровью, если его приготовить из правильных ингредиентов, отметила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

"Холодец может быть диетическим блюдом, если готовить его из постного мяса.

Например, курица, индейка, телячья вырезка без избыточного жира и соли. Он богат коллагеном, поддерживает здоровье суставов и кожи", — объяснила эксперт.

Диетолог уточнила, что варианты блюда для взрослых и детей отличаются.

«Для детей его чаще готовят из курицы или индейки, взрослым подойдет из говядины или смешанные варианты», — рассказала она.

Кованова обратила внимание на то, что холодец является источником белка, но его нельзя переедать. По словам эксперта, порция не должна превышать 150 грамм, а в сутки можно съесть не более 250 грамм этого продукта.