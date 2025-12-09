Более 27% населения Приморского края составляют пенсионеры

Более 491 000 пенсионеров проживает в Приморском крае, что составляет 27,3% от общего количества населения региона. Об этом ИА PrimaMedia рассказали в Приморскстате.
Так, по данным отделения Социального фонда России по Приморскому краю, за пять лет численность пенсионеров сократилась с 528 300 человек (28,4%) до 491 100 человек (27,3%). Таким образом, с 2021 по начало 2025 года количество представителей старшего поколения уменьшилось на 37 200 человек.
При этом численность постоянного населения также ежегодно сокращается. Если в 2021 году она составляла 1 858 200 человек, то на начало текущего года снизилась до 1 799 700 человек.
С 2019 года в крае действует программа «Активное долголетие», которая помогает пожилым гражданам сохранять активность и здоровье. В рамках программы работает 402 клуба для старшего поколения, предлагая занятия спортом, когнитивной гимнастикой, культурные и образовательные мероприятия. В 2024 году более 17 тысяч человек приняли участие в почти 5 тысячах мероприятий, организованных на 261 площадке по всему краю. Благодаря программе, выйдя на пенсию, жители края могут погрузиться с головой и в спорт, и в творчество, и в приобретение совершенно новых навыков.
«Внедряя механизмы продления продолжительности жизни, мы провели анализ: у нас продолжают трудовую деятельность 56 489 получателей пенсий по старости и 45 582 получателей досрочной пенсии, то есть каждый третий пенсионер», — заявила Вера Щербина.
Среди них оказалось двое 93-летних педагогов, работавших в образовательной сфере.