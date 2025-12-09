Более 27% населения Приморского края составляют пенсионеры

С 2019 года в крае действует программа «Активное долголетие», которая помогает пожилым гражданам сохранять активность и здоровье. В рамках программы работает 402 клуба для старшего поколения, предлагая занятия спортом, когнитивной гимнастикой, культурные и образовательные мероприятия. В 2024 году более 17 тысяч человек приняли участие в почти 5 тысячах мероприятий, организованных на 261 площадке по всему краю. Благодаря программе, выйдя на пенсию, жители края могут погрузиться с головой и в спорт, и в творчество, и в приобретение совершенно новых навыков.