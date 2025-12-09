Ричмонд
Зеленогорск стал ярче: в городе обновили и расширили систему уличного освещения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске завершен крупный этап работ по модернизации городской системы освещения в рамках программы «Радиус доверия».

Источник: PrimaMedia.ru

Новые линии света появились во внутриквартальном проезде и на тротуаре между детским садом № 18 и школой № 172, а также в районе памятника железнодорожникам-первостроителям на улице Овражной и на пешеходной дорожке по улице Шолохова.

Кроме того, на основных дорогах города установили 715 современных светодиодных светильников. Масштабная замена устаревших систем стала возможной благодаря программе Росатома «Люди и города». Электрохимический завод направил на проект 16,5 млн рублей: оборудование изготовили специалисты томского предприятия, монтаж выполнил зеленогорский подрядчик.

Новые светильники появились и на улице Мира — их установили в рамках ремонта автодороги при поддержке министерства транспорта Красноярского края.

Работы по освещению продолжатся в 2026 году. Следующий этап — «Огни родного города 3.0», подготовленный инициативной группой и основанный на предложениях жителей, уже передан на согласование экспертному совету ТК ТВЭЛ, сообщил мэр Зеленогорска Вадим Терентьев.