Зеленогорск стал ярче: в городе обновили и расширили систему уличного освещения

Новые линии света появились во внутриквартальном проезде и на тротуаре между детским садом № 18 и школой № 172, а также в районе памятника железнодорожникам-первостроителям на улице Овражной и на пешеходной дорожке по улице Шолохова.
Кроме того, на основных дорогах города установили 715 современных светодиодных светильников. Масштабная замена устаревших систем стала возможной благодаря программе Росатома «Люди и города». Электрохимический завод направил на проект 16,5 млн рублей: оборудование изготовили специалисты томского предприятия, монтаж выполнил зеленогорский подрядчик.
Новые светильники появились и на улице Мира — их установили в рамках ремонта автодороги при поддержке министерства транспорта Красноярского края.
Работы по освещению продолжатся в 2026 году. Следующий этап — «Огни родного города 3.0», подготовленный инициативной группой и основанный на предложениях жителей, уже передан на согласование экспертному совету ТК ТВЭЛ, сообщил мэр Зеленогорска Вадим Терентьев.