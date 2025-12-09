В Омской области простятся с молодым программистом

В Оконешниково Омской области простятся с молодым человеком, погибшим на СВО. Ему было 22 года.
Евгений Корженевский родился в Омске, затем вместе с семьёй переехал в район. Учился в школе одарённых детей, а затем в колледже транспортного строительства по специальности программирование. Как говорится в сообщении администрации Оконешниковского района, парень всегда отличался смелостью, решительностью, добротой и отзывчивостью.
В прошлом года отправился в армию для прохождения срочной службы, а затем заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Гвардии ефрейтор служил в мотострелковом батальоне. Погиб 16 ноября 2025 года.
Простятся с молодым человеков в Оконешниково на площади у Дома культуры 10 декабря.