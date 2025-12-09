Поздравление Игоря Кобзева с Днем Героев Отечества

Четверть века назад, когда Президент России В. В. Путин подписал Указ об учреждении статуса ордена Святого Георгия, встала на свое место скрепа, объединившая военных героев Российской империи и современной России. Указ Екатерины Великой, учредившей высшую военную награду Российской империи, был подписан в середине 18 века. В 21 веке в один строй встали герои войны 1812 года и специальной военной операции — мертвые и живые.
В этот день мы чествуем всех, кто с гордостью носит звание Героя Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия. В бессмертном строю навеки рядом фельдмаршалы и рядовые, космонавты и конструкторы, знаменитые оружейники и рабочие. В этом празднике величественная история России: от Михаила Кутузова и Александра Суворова до иркутянина рядового Эдуарда Дьяконова и уроженца Нукутского района младшего сержанта Сергея Степанова. Сейчас в Иркутской области среди участников специальной военной операции десять Героев России! Все они личной доблестью, мужеством и отвагой показали пример подлинного служения Родине.
Герои страны проявляли свои лучшие качества не только на полях сражений. Они крепили независимость нашего государства, его силу и славу в любом месте: на стройке, в колхозном поле, в море, в заводском цеху или в космосе. Везде самоотверженно трудились во славу Отчизны и мира на земле. Уверен, что список героев России из Иркутской области скоро пополнит пятый наш космонавт — уроженец Приангарья Сергей Микаев.
Нашим современникам и подрастающему поколению есть с кого брать пример — в этом сила России!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.