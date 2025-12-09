Поздравление Игоря Кобзева с Днем Героев Отечества

В этот день мы чествуем всех, кто с гордостью носит звание Героя Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия. В бессмертном строю навеки рядом фельдмаршалы и рядовые, космонавты и конструкторы, знаменитые оружейники и рабочие. В этом празднике величественная история России: от Михаила Кутузова и Александра Суворова до иркутянина рядового Эдуарда Дьяконова и уроженца Нукутского района младшего сержанта Сергея Степанова. Сейчас в Иркутской области среди участников специальной военной операции десять Героев России! Все они личной доблестью, мужеством и отвагой показали пример подлинного служения Родине.