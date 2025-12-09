«Союз МС-27» с космонавтами из России отстыковался от МКС

Согласно данным госкорпорации, в 7:10 мск запланировано включение двигательной установки для выполнения тормозного импульса. После этого аппарат начнёт снижение с орбиты, войдёт в плотные слои атмосферы и примерно в 7:38 мск разделится на несколько модулей в рамках штатной процедуры.