«Союз МС-27» с космонавтами из России отстыковался от МКС

Согласно данным госкорпорации, в 7:10 мск запланировано включение двигательной установки для выполнения тормозного импульса. После этого аппарат начнёт снижение с орбиты, войдёт в плотные слои атмосферы и примерно в 7:38 мск разделится на несколько модулей в рамках штатной процедуры.
Ожидается, что посадка спускаемого аппарата с космонавтами и астронавтом состоится в 8:04 мск. Место приземления определено в казахстанской степи — примерно в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган.
Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-28» стартовала с Байконура к МКС.