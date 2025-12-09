Ричмонд
«Союз МС-27» с космонавтами из России отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-27» доставит на Землю космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого.

Источник: Аргументы и факты

Корабль «Союз МС-27», на борту которого находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонни Ким, успешно отстыковался от Международной космической станции. Прямую трансляцию процесса возвращения экипажа ведёт «Роскосмос».

Согласно данным госкорпорации, в 7:10 мск запланировано включение двигательной установки для выполнения тормозного импульса. После этого аппарат начнёт снижение с орбиты, войдёт в плотные слои атмосферы и примерно в 7:38 мск разделится на несколько модулей в рамках штатной процедуры.

Ожидается, что посадка спускаемого аппарата с космонавтами и астронавтом состоится в 8:04 мск. Место приземления определено в казахстанской степи — примерно в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-28» стартовала с Байконура к МКС.