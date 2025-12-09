«Нуждается в медицинской помощи»: в Башкирии уже 7 дней ищут пропавшего 83-летнего мужчину

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» объявил о розыске 83-летнего Вильгельма Файзуллина, жителя села Болотино Аургазинского района. Пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи, пропал 2 декабря, и его местонахождение все еще неизвестно.
Согласно ориентировке, у мужчины рост около 155 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы с залысиной и зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в куртку-бушлат цвета хаки, темные брюки и черные резиновые сапоги.
Волонтеры призывают жителей республики помочь в поисках и сообщают, что любая информация о местонахождении пенсионера может быть жизненно важной. Сообщить сведения можно по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Активисты также заявили о необходимости помощи добровольцев.
