В Иркутской области усилена охрана новогодних ёлок

В Приангарье с 8 декабря проходит специальная операция «Метель». Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, ее цель — защитить хвойные деревья от незаконных вырубок в преддверии Нового года.
Мероприятие продлится до 31 декабря включительно. Для охраны лесов организовано 74 патрульные группы, в которые вошли более 200 сотрудников лесничеств и полицейских. Они будут ежедневно проверять лесные участки по специально утверждённым маршрутам.
— Самостоятельная рубка новогодних ёлок без разрешения запрещена и наказывается крупными штрафами. По всем случаям нарушений мы примем меры", — сообщил и. о. министра лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.
Итоги оперативно-профилактической работы будут подведены уже в январе будущего года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сильная магнитная буря придет в Иркутскую область 9 декабря.