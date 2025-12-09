Ричмонд
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области усилена охрана новогодних ёлок

Мероприятие продлится до 31 декабря включительно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье с 8 декабря проходит специальная операция «Метель». Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, ее цель — защитить хвойные деревья от незаконных вырубок в преддверии Нового года.

Мероприятие продлится до 31 декабря включительно. Для охраны лесов организовано 74 патрульные группы, в которые вошли более 200 сотрудников лесничеств и полицейских. Они будут ежедневно проверять лесные участки по специально утверждённым маршрутам.

— Самостоятельная рубка новогодних ёлок без разрешения запрещена и наказывается крупными штрафами. По всем случаям нарушений мы примем меры", — сообщил и. о. министра лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Итоги оперативно-профилактической работы будут подведены уже в январе будущего года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сильная магнитная буря придет в Иркутскую область 9 декабря.