В Москве прогнозируют облачную погоду и около 0 градусов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица и температура около 0 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в столице будет минус 1 — плюс 1 градус. В ночь на среду температура может опуститься до минус 2 градусов.
Ветер южный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах минус 4 — плюс 1 градуса. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.