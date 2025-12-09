Ричмонд
В Москве прогнозируют облачную погоду и около 0 градусов

Атмосферное давление в столице составит 752 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: -3° 4 м/с 100% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Reuters

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица и температура около 0 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет минус 1 — плюс 1 градус. В ночь на среду температура может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер южный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах минус 4 — плюс 1 градуса. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.