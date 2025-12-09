Ещё в трёх школах Хабаровского края завершается капитальный ремонт

Накануне сотрудники министерства строительства Хабаровского края проверили ход ремонтных работ в трёх школах. Инспекция прошла в средней школе села Ильинка, а также в школах № 1 и № 2 села Некрасовка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяэ.
«Все работы в этих образовательных учреждениях должны быть завершены до конца 2025 года. Финансирование осуществляется в рамках президентского национального проекта “Молодежь и дети”», — говорится в сообщении.
Работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Так, например, в средней школе с. Ильинка капитальный ремонт начался в апреле этого года. В 2023 году здание образовательного учреждения было признано аварийным и учеников перевели в другие школы. На ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания учреждению выделено более 132 млн рублей. На сегодняшний день уже завершаются отделочные работы. В некоторых кабинетах уже собраны новые парты, подключают интерактивные доски и проекторы. Установлена вся необходимая сантехника. Уложена плитка на лестницах, в ближайшее время приступят к установке поручней.
Позитивную динамику отметили и в школе № 1 с. Некрасовка. Продолжаются работы на фасаде здания. Уложена напольная плитка в коридорах, а на стены нанесли новые акцентные рисунки, например, изображения семи чудес Хабаровского края. Кроме того, появились места для отдыха и подвесные качели. А в лестничных пролетах установлены перила. Продолжаются работы в спортивном зале школы.
В школе № 2 с. Некрасовка также идет активная работа. В коридоре уложена напольная плитка, окрашены стены. Продолжаются отделочные работы, в ближайшее время приступят к установке дверей. Обновление, конечно, ждет и спортивный зал школы. Параллельно с капитальным ремонтом ведется масштабное оснащение школы современным оборудованием.
«На трех объектах капитального ремонта отмечена положительная динамика, работы ведутся строго в соответствии с утвержденным графиком. Риски срыва сроков завершения ремонта отсутствуют, подрядчик должен завершить работы уже в этом году. Все школы будут готовы принять своих учеников в установленные сроки, обеспечив им комфортные и современные условия для обучения», — отметили в министерстве строительства края.
Напомним, всего с 2024-го по 2027 год из федерального бюджета привлечено 4,4 млрд рублей на капитальный ремонт 51 школы края.