Ещё в трёх школах Хабаровского края завершается капитальный ремонт

Работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Так, например, в средней школе с. Ильинка капитальный ремонт начался в апреле этого года. В 2023 году здание образовательного учреждения было признано аварийным и учеников перевели в другие школы. На ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания учреждению выделено более 132 млн рублей. На сегодняшний день уже завершаются отделочные работы. В некоторых кабинетах уже собраны новые парты, подключают интерактивные доски и проекторы. Установлена вся необходимая сантехника. Уложена плитка на лестницах, в ближайшее время приступят к установке поручней.