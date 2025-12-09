С известной омской поэтессой простятся 10 декабря

Имя Галины Кудрявской в 2011 году было внесено в Книгу почета деятелей культуры Омска. Кудрявская — лауреат премии за заслуги в развитии культуры и искусства имени Леонида Мартынова; награждена многочисленными почетными грамотами Союза российских писателей, областного и государственного министерств культуры, городского управления культуры и благодарностями от разных организаций. Незадолго до ухода из жизни известная омичка вошла в лонг-лист международного литературного конкурса «Новые амазонки».