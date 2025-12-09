Ричмонд
С известной омской поэтессой простятся 10 декабря

В омском отделении Союза российских писателей сообщили о прощании с известной омской поэтессой и прозаиком Галиной Кудрявской, которая ушла из жизни 6 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Похороны пройдут в среду, 10 декабря 2025 года.

«Прощание состоится в Воскресенском соборе 10 декабря с 10:00 до 10:45. Похороны на Ново-Южном кладбище», — говорится в сообщении.

Имя Галины Кудрявской в 2011 году было внесено в Книгу почета деятелей культуры Омска. Кудрявская — лауреат премии за заслуги в развитии культуры и искусства имени Леонида Мартынова; награждена многочисленными почетными грамотами Союза российских писателей, областного и государственного министерств культуры, городского управления культуры и благодарностями от разных организаций. Незадолго до ухода из жизни известная омичка вошла в лонг-лист международного литературного конкурса «Новые амазонки».

Галины Кудрявской не стало на 86-м году жизни.