Магистрали превратились в сугробы: вот что натворил мощный циклон на Камчатке

Сильный циклон обрушился на Камчатку, последствия непогоды сняли на видео.

Источник: Комсомольская правда

Мощный циклон на Камчатке парализовал работу школ, аэропортов и транспорта во вторник 9 декабря. Сайт KP.RU собрал информацию о ситуации в регионе, где разбушевалась стихия.

Сообщается, что за сутки в Петропавловске-Камчатском выпало 26 миллиметров снега, а с начала декабря суммарно — 121 миллиметр. Это 103% от всей месячной нормы.

В городе отменены занятия в школах, многие организации, в том числе и мэрия, перевели сотрудников на «удалёнку». Городские магистрали превратились в сугробы, кое-где они достигают в высоту половины человеческого роста.

Высокопроходимые вахтовки перевозят жителей, так как общественный транспорт работает с перебоями, в некоторые районы автобусы вообще не могут добраться. ГАИ усилила дежурство на дорогах. Были отменены некоторые авиарейсы.

Также сообщалось, что отменили ряд культурных мероприятий, в том числе открытие новогодней ёлки.

Городские власти призвали жителей города не выходить из дома без острой необходимости.

Тем временем, по прогнозам Гидрометцентра России, небольшой снег в столице и Подмосковье будет идти во вторник днем и в ночь на среду.