Иркутским семьям и ветеранам подарили билеты на ледовое шоу «Щелкунчик»

«Основная часть приглашений предназначена для детей из семей участников специальной военной операции. Для тех, чьи отцы выполняют свой долг, такой праздник — это особенно важная поддержка и яркое впечатление. Мы благодарны организаторам за возможность подарить этим семьям частичку новогоднего чуда и веру в добрую сказку», — отметила начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска Нина Перфильева.