Иркутским семьям и ветеранам подарили билеты на ледовое шоу «Щелкунчик»

Иркутск, НИА-Байкал — Организаторы шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» предоставили 700 бесплатных билетов для жителей Иркутска.

Источник: НИА Байкал

Их получили семьи участников СВО, дети, оставшиеся без попечения родителей, члены городского Совета ветеранов и иные льготные категории граждан.

Спектакль, созданный по мотивам сказки Эрнста Гофмана, объединяет фигурное катание и живую музыку симфонического оркестра. Это масштабное шоу переносит зрителей в атмосферу рождественского волшебства, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«Основная часть приглашений предназначена для детей из семей участников специальной военной операции. Для тех, чьи отцы выполняют свой долг, такой праздник — это особенно важная поддержка и яркое впечатление. Мы благодарны организаторам за возможность подарить этим семьям частичку новогоднего чуда и веру в добрую сказку», — отметила начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска Нина Перфильева.

Постановка, которую иркутяне смогут посетить по социальным билетам, состоится 9 декабря в 11:00.