Мэр Иркутска Руслан Болотов избран в состав Высшего совета Всероссийской ассоциации местного самоуправления

Участники смогли познакомиться с практиками своих коллег, чтобы в дальнейшем реализовать их в своих муниципалитетах. Всего на форуме было представлено 500 успешных проектов по самым разным направлениям: от ЖКХ и благоустройства до экологических программ и поддержки гражданских инициатив. Среди них — опыт Иркутска по реализации масштабного проекта реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега, сообщает пресс-служба мэрии.