Мэр Иркутска Руслан Болотов избран в состав Высшего совета Всероссийской ассоциации местного самоуправления

В нем принимали участие мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель Думы города Евгений Стекачев, мэр Шелеховского района Максим Модин, глава Урика (Иркутский муниципальный округ) Андрей Побережный, исполнительный директор, член Совета Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская.
На площадке Форума состоялся VIII Съезд ВАРМСУ, где избрали руководство организации. Делегаты единогласно поддержали кандидатуры председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, члена президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой, губернатора Югры Руслана Кухарука и члена Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Галины Данильченко на должности сопредседателей.
Мэр Иркутска Руслан Болотов вошел в Высший совет ВАРМСУ. В его составе — 62 человека: депутаты Государственной Думы РФ, главы городов и отраслевые эксперты.
«Сегодня ВАРМСУ — это действенный инструмент повышения эффективности местного самоуправления, выработки консолидированных решений, а главное — трансляции муниципальной повестки на федеральном уровне. Здесь нас не просто слышат. В лице ВАРМСУ мы можем рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку в реализации наших инициатив, решении проблемных вопросов. Большая честь для меня — войти в состав Высшего совета», — отметил Руслан Болотов.
На съезде определили лауреатов конкурса «Эффективные системные решения Советов муниципальных образований субъектов РФ». В номинации «Методическая поддержка — “Инструменты успеха” победителем стала Ассоциация муниципальных образований Иркутской области. Диплом главе Урика Андрею Побережному вручил Андрей Шевченко. Кроме того, по итогам года более 60 муниципальных служащих были отмечены Благодарностями и Благодарственными письмами Президента РФ Владимира Путина, а также Благодарностью первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко за высокие достижения в труде.
В ходе деловой программы двухдневного форума прошли встречи с представителями федеральных министерств и ведомств. На площадке мероприятия обсудили реализацию национальных проектов, поддержку местных инициатив, современные вызовы в сфере экономики, строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, культуры, спорта. Особое внимание уделили вопросам поддержки муниципальных проектов со стороны федерального центра и новым подходам к работе с муниципальными практиками для максимального тиражирования лучшего управленческого опыта.
Участники смогли познакомиться с практиками своих коллег, чтобы в дальнейшем реализовать их в своих муниципалитетах. Всего на форуме было представлено 500 успешных проектов по самым разным направлениям: от ЖКХ и благоустройства до экологических программ и поддержки гражданских инициатив. Среди них — опыт Иркутска по реализации масштабного проекта реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега, сообщает пресс-служба мэрии.