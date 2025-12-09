В Красноярске объявили победителей III Международного фестиваля документального кино SiberiaDOC

В Красноярске завершился III Международный фестиваль документального кино SiberiaDOC. С 28 ноября по 7 декабря на трех главных площадках города — Красноярском Доме кино, кинотеатре «Синема Парк» и креативном кластере «Квадрат» — при полных залах прошли 67 кинопоказов.
В 2025 году SiberiaDOC подтвердил статус значимой международной площадки для авторского документального кино. На конкурс поступило 504 работы из 55 стран мира, от Канады до Чили и от Нидерландов до Ирана. В финальную программу вошли 37 фильмов из 15 стран.
Гостями фестиваля стали 17 режиссеров и представителей киноиндустрии — членов жюри и участников конкурсной программы, которые провели 3 мастер-класса, 2 лекции, приняли участие в панельной дискуссии и круглом столе, а также представляли фильмы и общались со зрителями на творческих встречах.
Кульминацией фестиваля стала торжественная церемония закрытия, состоявшаяся 6 декабря в Большом зале Красноярского Дома кино. В этот вечер были объявлены имена победителей и вручены главные награды — уникальные тактильные статуэтки «Ветки», созданные красноярским мастером Борисом Потребой из сибирского тополя. Название приза глубоко символично: на языке кетов, коренного народа Сибири, слово «ветки» означает «лодки». Таким образом, статуэтки воплощают миссию фестиваля — быть проводником между культурами, историями и зрителями, отражая сам дух документального кино.
Экспертное жюри во главе с известным документалистом, автором «Книги тундры» Алексеем Вахрушевым, а также впервые сформированное зрительское жюри определили лучшие работы этого сезона.
Гран-при за лучший фильм Международного конкурса полного метра был удостоен фильм «Лодки» режиссера Винсента Бужона (Франция). Эта лиричная и визуально изысканная работа — не просто портрет бразильской фавелы, а тонкое исследование сообщества рыбаков, чья повседневная жизнь и вековые традиции балансируют между хрупкой красотой и суровой социальной реальностью.
Специальное упоминание жюри Международного конкурса полного метра получила работа «Яблочный уксус» Софи Бенот (Бельгия, Нидерланды).
В Конкурсе короткого и среднего метра победу одержал иранский фильм «Тень короля» Хади Шариати. Специального упоминания жюри в этой категории удостоилась израильская картина «Рейчел и я» Хадар Йоселевиц — за идеальный дебют. Этот дипломный проект стал больше, чем учебная работа, во многом изменив жизнь автора.
Лучшим фильмом Конкурса российских фильмов была признана «Черная пурга» Миры Эркеновой — короткометражное документальное кино о пурге в Норильске, представленной как метафора всеобщей тревожности.
Специальное упоминание жюри в российской программе получила лиричная работа «99 писем обо всем» Дмитрия Жукова, исследующая тему любви через личный архив.
Впервые в истории фестиваля были вручены призы Зрительского жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий Красноярска. Их выбором стал фильм «Нечужие» Нины Изотовой — мощная история о новой жизни после тюрьмы, которая трогает до слёз.
Специального упоминания удостоилась картина «Почтальон» Карена Геворкяна — за горькую документальность самой актуальной и больной темы России на сегодня.
«За 10 дней фестиваля мы представили 6 мировых и 15 российских премьер, что подтвердило колоссальный интерес к событию как в России, так и за рубежом, — подвел итоги руководитель фестиваля SiberiaDOC Николай Бем. — Мы обсудили с экспертами стратегии продвижения документального кино и способы возвращения зрителя в кинозал. Но самая сильная сторона SiberiaDOC — это наша команда. Это люди, которые вкладывают душу и талант в организацию фестиваля. Именно благодаря им, тому, что удалось увлечь первого, второго, десятого зрителя, мы выросли из маленького киноклуба до того большого события, которое вы видите сегодня».