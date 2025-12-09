В Красноярске объявили победителей III Международного фестиваля документального кино SiberiaDOC

«За 10 дней фестиваля мы представили 6 мировых и 15 российских премьер, что подтвердило колоссальный интерес к событию как в России, так и за рубежом, — подвел итоги руководитель фестиваля SiberiaDOC Николай Бем. — Мы обсудили с экспертами стратегии продвижения документального кино и способы возвращения зрителя в кинозал. Но самая сильная сторона SiberiaDOC — это наша команда. Это люди, которые вкладывают душу и талант в организацию фестиваля. Именно благодаря им, тому, что удалось увлечь первого, второго, десятого зрителя, мы выросли из маленького киноклуба до того большого события, которое вы видите сегодня».