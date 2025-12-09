В трех районах Новосибирской области ввели карантин по бешенству

Карантин продлится примерно два месяца: в Боровлянке и Шаитике до 6 февраля 2026 года, а в Воробьево — до 5 февраля. Причиной этого стали обнаруженные очаги заболевания в личных подсобных хозяйствах местных жителей, куда теперь запрещен доступ посторонним лицам.