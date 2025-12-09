Ричмонд
В трех районах Новосибирской области ввели карантин по бешенству

Карантинные мероприятия внедрили в населенных пунктах Шаитик, Боровлянка и Воробьево.

Источник: Комсомольская правда

В трех районах Новосибирской области — Тогучинском, Купинском и Колыванском — ввели карантин из-за бешенства. Ограничения распространяются на населенные пункты Шаитик, Боровлянка и Воробьево. Соответствующие документы опубликованы на сайте регионального правительства.

Карантин продлится примерно два месяца: в Боровлянке и Шаитике до 6 февраля 2026 года, а в Воробьево — до 5 февраля. Причиной этого стали обнаруженные очаги заболевания в личных подсобных хозяйствах местных жителей, куда теперь запрещен доступ посторонним лицам.

— На территории неблагополучных пунктов запрещается проведение ярмарок и мероприятий, связанных с перемещением животных, вывоз восприимчивых животных, за исключением случаев их отправки на убой или вывоза вакцинированных против бешенства животных, а также отлов диких восприимчивых животных для зоопарков, — указано в распоряжении губернатора.

Координацию работы по ликвидации очагов и предотвращению распространения заболевания поручили чрезвычайной противоэпизоотической комиссию региона и управлению ветеринарии.