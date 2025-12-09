Жительница Минусинска отменила отдых и отсудила у базы двойной размер задатка

В июле 2025 года жительница Минусинска решила отдохнуть на озере Беле. Она выбрала базу отдыха и на ее официальном сайте забронировала для себя номер, внеся предоплату в размере 13 тыс. рублей. Но вскоре женщина поняла, что отдых не состоится — ей потребовалось лечение.
«По телефону, указанному в листе бронирования, женщина сообщила исполнителю услуги об отмене брони. В этот же день по электронной почте получила ответ, что бронь снята. Кроме того, в мессенджере потребителю был направлен образец заявления на возврат денежных средств, который в этот же день был заполнен и отправлен. Через 10 дней женщина поинтересовалась о принятом решении, но ей предложили снова направить заявление на адрес электронной почты юридического лица, что было сделано потребителем в тот же день», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Поняв, что деньги ей добровольно возвращать не планируют, женщина обратилась в надзорное ведомство. Ей помогли подготовить иск, который суд удовлетворил.
С базы отдыха решено взыскать более чем 2-кратную сумму задатка. Коммерсантам придется вернуть аванс в размере 13 тыс. рублей, заплатить 818 рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами, 9409 рублей штрафа и еще 5 тыс. рублей компенсации морального вреда — всего 28 227 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.