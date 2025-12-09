Ричмонд
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Минусинска отменила отдых и отсудила у базы двойной размер задатка

Жительница Красноярского края отсудила у базы отдыха двойную сумму задатка за несостоявшийся отдых, рассказали в Роспотребнадзоре.

Источник: Freepik

В июле 2025 года жительница Минусинска решила отдохнуть на озере Беле. Она выбрала базу отдыха и на ее официальном сайте забронировала для себя номер, внеся предоплату в размере 13 тыс. рублей. Но вскоре женщина поняла, что отдых не состоится — ей потребовалось лечение.

«По телефону, указанному в листе бронирования, женщина сообщила исполнителю услуги об отмене брони. В этот же день по электронной почте получила ответ, что бронь снята. Кроме того, в мессенджере потребителю был направлен образец заявления на возврат денежных средств, который в этот же день был заполнен и отправлен. Через 10 дней женщина поинтересовалась о принятом решении, но ей предложили снова направить заявление на адрес электронной почты юридического лица, что было сделано потребителем в тот же день», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Поняв, что деньги ей добровольно возвращать не планируют, женщина обратилась в надзорное ведомство. Ей помогли подготовить иск, который суд удовлетворил.

С базы отдыха решено взыскать более чем 2-кратную сумму задатка. Коммерсантам придется вернуть аванс в размере 13 тыс. рублей, заплатить 818 рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами, 9409 рублей штрафа и еще 5 тыс. рублей компенсации морального вреда — всего 28 227 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.