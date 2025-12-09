Жительница Минусинска отменила отдых и отсудила у базы двойной размер задатка

«По телефону, указанному в листе бронирования, женщина сообщила исполнителю услуги об отмене брони. В этот же день по электронной почте получила ответ, что бронь снята. Кроме того, в мессенджере потребителю был направлен образец заявления на возврат денежных средств, который в этот же день был заполнен и отправлен. Через 10 дней женщина поинтересовалась о принятом решении, но ей предложили снова направить заявление на адрес электронной почты юридического лица, что было сделано потребителем в тот же день», — рассказали в Роспотребнадзоре.