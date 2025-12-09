Певица Долина в момент продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации

Певица Лариса Долина, оформляя продажу квартиры Полине Лурье, была уверена, что участвует в спецоперации по задержанию опасных преступников, а сама сделка носит фиктивный характер. Об этом говорится в судебных материалах по спору о недвижимости, с которыми ознакомился ТАСС.
В документах указывается, что у артистки «не было реального желания расставаться с квартирой».
«Долина действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников, сделки осуществляются фиктивно под контролем сотрудников правоохранительных органов», — указано в одном из документов дела.
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, общаясь с журналистами, сообщила, что ее доверительница не сомневалась в адекватности певицы в момент заключения сделки.
Недавно стало известно, что Верховный суд России назначил рассмотрение жалобы на решения нижестоящих судов по иску Долиной к Лурье на 16 декабря.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее депутаты Госдумы выразили желание пригласить народную артистку РФ Ларису Долину в нижнюю палату парламента. Они хотят, чтобы она приняла участие в круглом столе и обсуждении проблем сделок с недвижимостью на вторичном рынке.