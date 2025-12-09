Певица Долина в момент продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации

Певица Лариса Долина, оформляя продажу квартиры Полине Лурье, была уверена, что участвует в спецоперации по задержанию опасных преступников, а сама сделка носит фиктивный характер. Об этом говорится в судебных материалах по спору о недвижимости, с которыми ознакомился ТАСС.