В 91 скважине Новосибирской области выявлен повышенный уровень радона

Специалисты рекомендуют отстаивать такую воду перед использованием и проветривать помещения, где она хранится. В лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири отмечают, что в пределах Новосибирской городской агломерации проявления радоновых вод были известны ещё в советские годы.