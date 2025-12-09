В 91 скважине Новосибирской области выявлен повышенный уровень радона

Большинство проблемных объектов расположены в Новосибирске, Академгородке, посёлке Колывань, Новобибеево и других населённых пунктах области.
Учёные связывают это с Новосибирским гранитоидным массивом, где естественным образом образуется радон-222 — бесцветный инертный газ, легко растворяющийся в подземных водах. Проблема особенно актуальна для населённых пунктов, где жители используют воду из подземных источников и частных скважин.
Специалисты рекомендуют отстаивать такую воду перед использованием и проветривать помещения, где она хранится. В лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири отмечают, что в пределах Новосибирской городской агломерации проявления радоновых вод были известны ещё в советские годы.