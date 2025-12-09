Ричмонд
Мерц счел неудачными свои слова о влиянии миграции на образ городов ФРГ

Мерц оправдался за свои неудачные слова о миграции в Германии.

Источник: Комсомольская правда

Слова о влиянии миграции на образ немецких городов были не совсем удачными. Однако Германия и дальше будет привлекать в страну иностранную рабочую силу. С таким заявлением в эфире телепередачи ARD-Arena выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отвечая на вопросы граждан.

«Возможно, я должен был раньше объяснить, что конкретно я имею в виду. Ладно, сегодня я сделал бы это по-другому», — сказал Мерц, говоря о миграции.

Политик признал, что некоторые города страны «больше не контролируются полицией» или «полностью запущены». И это надо изменить.

Вместе с тем, добавил Мерц, Германии нужна миграция, поскольку многие сферы страны без мигрантов функционировать будут с большим трудом.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков со ссылкой на западную прессу сообщил, что за последние 25 лет мигранты совершили в Европе шокирующее число преступлений. Приезжие изнасиловали и убили 400 тысяч человек.

