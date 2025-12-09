Мерц счел неудачными свои слова о влиянии миграции на образ городов ФРГ

Слова о влиянии миграции на образ немецких городов были не совсем удачными. Однако Германия и дальше будет привлекать в страну иностранную рабочую силу. С таким заявлением в эфире телепередачи ARD-Arena выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отвечая на вопросы граждан.